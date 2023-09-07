Теряют целые месяцы сна: сколько недосыпают родители в первый год жизни малыша

Исследователи подсчитали, сколько раз за год родители встают ночью к ребенку

Рождение ребенка, как правило, это праздник для родителей и всех их родственников. Многие бабушки, дедушки, тети и дяди хотят понянчить малыша, поиграть с ним и подержать на ручках, но только родители знают, как на самом деле тяжело бывает уложить ребенка спать.

Специалисты компании Silentnight выяснили, что из-за ночных недосыпов молодые родители в первый год жизни своего чада недосыпают несколько десятков часов. В основном это касается мам, пишет DailyMail.

Так, специалисты опросили около 500 родителей. Исследование показало, что мамы и папы не спят каждую ночь 4–4,5 часа, а это больше 31 часа в неделю или больше 68 дней в году.

В среднем за первый год жизни родители встают по ночам к ребенку 975 раз или три раза. Но это еще зависит и от возраста. К примеру, родители младше 25 лет просыпаются по четыре раза за ночь. Наиболее частые причины ночных недосыпов: голод ребенка, боль из-за прорезывания зубов или необходимость сменить подгузник.

По данным исследования, больше всего от недосыпа страдают мамы, но не папы. Женщины недосыпают в среднем пять часов за ночь, в то время как мужчины могут недоспать три с половиной часа. Это обусловлено еще и тем, что мужчинам легче заснуть. Исследование показало, что 7 из 10 мужчин хорошо выспались после пробуждения по сравнению с 44% женщин.

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