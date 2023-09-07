Втрачають цілі місяці сну: скільки недосипають батьки в перший рік життя малюка

Дослідники підрахували, скільки разів на рік батьки стають вночі до дитини

Народження дитини, як правило, це свято для батьків та всіх їхніх родичів. Багато бабусь, дідусів, тіток і дядьків хочуть зрозуміли малюка, пограти з ним і потримати на ручках, але тільки батьки знають, як насправді важко буває вкласти дитину спати.

Фахівці компанії Silentnight з’ясували, що через нічні недосипи молоді батьки в перший рік життя свого чада недосипають кілька десятків годин. Здебільшого це стосується мам, пише DailyMail.

Так, спеціалісти опитали близько 500 батьків. Дослідження показало, що мами та тата не сплять щоночі 4–4,5 години, а це понад 31 години на тиждень або понад 68 днів на рік.

У середньому за перший рік життя батьки встають ночами до дитини 975 разів чи тричі. Але це залежить і від віку. Наприклад, батьки віком до 25 років прокидаються по чотири рази за ніч. Найчастіші причини нічних недосипів: голод дитини, біль через прорізування зубів чи необхідність змінити підгузок.

За даними дослідження, найбільше від недосипу страждають мами, але не тата. Жінки недосипають у середньому п’ять годин на ніч, тоді як чоловіки можуть недоспати три з половиною години. Це зумовлено ще й тим, що чоловікам легше заснути. Дослідження показало, що 7 із 10 чоловіків добре виспалися після пробудження порівняно з 44% жінок.

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