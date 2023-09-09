Що каже нам підсвідомість: вчені розповіли, які кошмари сняться найчастіше

Не всі страшні сни мають прихований сенс

Найчастіше сни є реакцією підсвідомості на події недавнього минулого. І якщо людині довелося зіткнутися із травматичними подіями, то й кошмари будуть відповідними.

Проте, як пише Business Insider, вчені встановили, що є мотиви кошмарних снів, які притаманні всім людям і повторюються із завидною регулярністю.

Так команда керівника лабораторії сну Центрального інституту психічного здоров’я в Мангеймі Міхаеля Шредла змогла проаналізувати 1200 снів і знайшла 10, які найчастіше зустрічаються. Оскільки наука все ще не знайшла відповіді на питання, чому ми взагалі бачимо сни, результати дослідження навряд чи можуть бути використані. Втім, розуміння цих закономірностей може стати відправною точкою визначення того, з якими емоціями люди мають справу в підсвідомості.

№10 — Зараження

Жахи про паразитів, хвороби та бруду в основному бачили ті люди, які у власному будинку не відчували себе в безпеці. До цього відносяться також сни про нашестя тарганів, мишей або інших тварин, які ви знаходите огидними.

№9 — Присутність зла

Відчуття того, що людину переслідує демон, привид, прибулець або просто зловмисник зазвичай виникає у тих людей, які страждають від сонного паралічу. Цей стан виникає, коли частини мозку, що регулюють сон і пробудження, дають збій і починають працювати спільно. Тим самим виходить, що людина прокинулась, але не може поворухнутися.

У цей момент часто і виникають сни про чиюсь злу присутність, яка не дає поворухнутися.

№8 — Передчуття катастрофи

Сни про стихійні лиха та інші масштабні катастрофи є популярними у людей, які загалом погано усвідомлюють свої перспективи і не розуміють, що чекає на них у майбутньому. Втім, вони також можуть відвідувати і тих людей, які пережили подібне лихо, тоді мозок може просто повертати вас до цих подій, щоб "пропрацювати" порядок дій на випадок повторення ситуації.

№7 — Страх невідомого

Якщо уві сні людини переслідує почуття, ніби вона щось забула або має зробити щось, про що не пам’ятає, то швидше за все шукати тут прихованого сенсу не варто. Це те переживання з яким люди стикаються постійно в сучасному житті і тому мозок часто може або повернути вас до недавніх подій, або викликати це відчуття просто так.

№6 — Конфлікт

Словесна суперечка з опонентом без вступу в бійку говорить про те, що людина відчуває соціальну тривожність у особистих стосунках. Також можливо, що це говорить про важливу розмову, яку він постійно відкладає.

№5 — Хвороба і смерть

Сни про особисту хворобу або хворобу близьких можуть говорити про багато речей, які людина переживає в цей час. Вони можуть свідчити про персональний страх перед хворобами або страхом втратити контроль над власним благополуччям.

№4 — Переслідування

Спроби втекти від небезпеки є нормальною реакцією мозку, тому сни про переслідування можуть добре показати те, чого боїться конкретна людина.

№3 — Нещасні випадки

Падіння з висоти, утоплення, автокатастрофи і т.д. теж можуть буквально говорити людині про те, чого вона боїться. Однак також вони можуть бути натяком на втрату контролю над тим, що відбувається в житті, або на відчуття безпорадності.

Примітно, що ці сни набагато частіше сняться чоловікам, ніж жінкам.

№2 — Бійка

Фізичний конфлікт із ворогом або спостереження за бійкою з боку може бути переживанням аналогічного травматичного досвіду, але може свідчити і про соціальну тривогу, страх перед насильством або вразливістю перед критикою з боку інших людей.

№1 — Невдача

Абсолютним лідером за кількістю випадків (18%) був кошмар про персональні невдачі, помилки, нездатність досягти бажаного і т.д.

Вчені кажуть, що якщо вам сняться такі сценарії, можливо, ви відчуваєте певну невпевненість у своїх силах або в тому, що інші люди думають про вашу роботу.

Як повідомлялося раніше, вчені з’ясували, через що виникає віра у надприродні сили та паранормальні події.