Солнце взяло отпуск: астросиноптики обновили график магнитных бурь на ближайшие дни

На Солнце расположено 68 пятен

Какой день подряд магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии, но магнитных бурь в сентябре не прогнозируется. В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне.

Как сообщает синоптический ресурс Meteoprog, в течение 12-13 сентября на светиле произошло 11 вспышек разной интенсивности: семь взрывов класса С и четыре — класса М.

Следует напомнить, что вспышки сгруппированы в соответствии с их силой. Самые маленькие называются В-вспышками, за ними следуют С-вспышки, а затем М-вспышки. Самым мощным классом солнечных вспышек есть Х-вспышки.

13 сентября на нашей планете произойдет малый геомагнитный шторм с вероятностью 5% и большая магнитная буря — 1%. На звезде сейчас находится 68 пятен.

Между тем сайт Meteofor обнародовал график магнитных бурь в течение 13-15 сентября. В ближайшие дни на Земле будет лишь небольшое возмущение 2-4 баллов мощности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как ученые продемонстрировали образование солнечных вспышек на Солнце.