Сонце взяло відпустку: астросиноптики оновили графік магнітних бур на найближчі дні

На Сонці розташовано 68 плям

Який день поспіль магнітосфера Землі знаходиться у збудженому стані, але магнітних бур у вересня не прогнозується. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Як повідомляє синоптичний ресурс Meteoprog, протягом 12-13 вересня на світилі відбулось 11 спалахів різної інтенсивності: сім вибухів класу С та чотири — класу М.

Слід нагадати, що спалахи згруповані відповідно до їхньої сили. Найменші називаються В-спалахами, за ними йдуть С-спалахи, а потім М-спалахи. Найпотужнішим класом сонячних спалахів є Х-спалахи.

Упродовж 13 вересня на нашій планеті відбудеться малий геомагнітний шторм з ймовірністю 5% та велика магнітна буря — 1%. На зірці зараз знаходиться 68 плям.

Тим часом сайт Meteofor оприлюднив графік магнітних бур протягом 13-15 вересня. Найближчими днями на Землі буде лише невелике збурення 2-4 балів потужності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як вчені продемонстрували утворення сонячних спалахів на Сонці.