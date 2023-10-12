Укр

В космосе гуляет солнечный ветер: готовиться ли Земле к магнитной буре

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Космос
Космос. Фото GRAD.ua

Астросиноптики обновили график

Хотя на светиле активизировалось пятно, но оно никак не повлияет на геомагнитное поле Земли. А вот солнечный ветер, если он ударит по магнитосфере нашей планеты, спровоцирует бурю и полярные сияния.

Как сообщает сайт Spaceweather, поток солнечного ветра достигнет Земли сегодня, 12 октября. Газообразный материал вытекает ~500 км/с из узкого отверстия в атмосфере светила.

В то же время астросиноптики с сайта Meteoagent обнародовали график геомагнитных бурь в течение второй декады октября.

Согласно прогнозу, с 12 по 14 октября на Земле произойдет геомагнитное возмущение, которое составит 4 балла. А после этого будет держаться магнитная тишина.

Что такое магнитные бури и какие они бывают

Магнитная или солнечная буря – это процесс, при котором всплески солнечной энергии рассеиваются по сторонам. Взрывы разной мощности происходят в виде выбросов и вспышек солнечной массы. Энергия при этом рассеивается по всем направлениям, включая Землю.

Геомагнитные штормы имеют виды: К-индекс 5 и выше – мощные бури красного уровня, от К-индекса 4 до К-индекса 3 – бурые средней мощности, ниже К-индекса 3 – слабые бури.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Солнце скоро могут исчезнуть магнитные поля. Ученые рассказали, повлияет ли это на Землю в виде магнитных бурь.

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