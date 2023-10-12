У космосі гуляє сонячний вітер: чи готуватись Землі до магнітної бурі

Астросиноптики оновили графік

Хоча на світилі активізувалась пляма, але вона ніяк не впливатиме на геомагнітне поле Землі. А от сонячний вітер, якщо він вдарить по магнітосфері нашої планети, спровокує бурю та полярні сяйва.

Як повідомляє сайт Spaceweather, потік сонячного вітру досягне Землі сьогодні, 12 жовтня. Газоподібний матеріал витікає ~500 км/с із вузького отвору в атмосфері світила.

Водночас астросиноптики з сайту Meteoagent оприлюднили графік геомагнітних бур протягом другої декади жовтня.

Згідно з прогнозом, з 12 по 14 жовтня на Землі відбудеться геомагнітне збурення, яке сягатиме 4 балів. А після того триматиметься магнітна тиша.

Що таке магнітні бурі і які вони бувають

Магнітна або сонячна буря – це процес, при якому сплески сонячної енергії розсіюються у всі сторони. Вибухи різної потужності відбуваються у вигляді викидів та спалахів сонячної маси. Енергія при цьому розсіюється у всіх напрямках, включаючи Землю.

Геомагнітні шторми мають види: К-індекс 5 та вище – потужні бурі червоного рівня, від К-індексу 4 до К-індексу 3 – бурі середньої потужності, нижче К-індексу 3 – слабкі бурі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Сонці скоро можуть зникнути магнітні поля. Вчені розповіли, чи вплине це на Землю у вигляді магнітних бур.