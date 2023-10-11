Одна з сонячних плям активізувалась: чи чекати на сильну магнітну бурю на Землі

Можна трошки відпочити

На Сонці розташовано багато плям. Одна з них може викликати геомагнітні шторми, якщо станеться вибух корональної маси (СМЕ) і він вилетить у космос.

Як повідомляє сайт Spaceweather, пляма AR3460 має багато магнітних полюсів з + і -, які знаходяться поруч з одне одним. Це може призвести до сильного сонячного спалаху, який буде спрямований на Землю.

Водночас астросиноптики з сайту Meteoagent оприлюднили графік геомагнітних бур протягом другої декади жовтня.

Згідно з прогнозом, з 11 по 14 жовтня на Землі прогнозується геомагнітне збурення 4 балів. А після того триматиметься магнітна тиша.

Що таке сонячні плями

Сонячні плями — це гігантські острівці магнетизму, що плавають на поверхні Сонця. Зазвичай їх магнітні полюси добре розділені, тобто плюс (+) і мінус (-) знаходяться далеко один від одного.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у світила зникають магнітні поля. Така подія на Сонці відбувається кожні 11 років. коли воно знаходиться на порозі нового сонячного циклу. Вчені розповіли, чи вплине це на Землю та чи викличе магнітні бурі.