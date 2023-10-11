Одно из солнечных пятен активизировалось: ждать ли сильной магнитной бури на Земле

Можно немного отдохнуть

На Солнце расположено много пятен. Одно из них может вызвать геомагнитные штормы, если произойдет взрыв корональной массы (СМЕ) и он вылетит в космос.

Как сообщает сайт Spaceweather, пятно AR3460 имеет много магнитных полюсов с + и –, которые находятся рядом с друг другом. Это может привести к сильной солнечной вспышке, которая будет направлена на Землю.

В то же время астросиноптики с сайта Meteoagent обнародовали график геомагнитных бурь в течение второй декады октября.

Согласно прогнозу, с 11 по 14 октября на Земле прогнозируется геомагнитное возмущение 4 балла. А после этого будет держаться магнитная тишина.

Что такое солнечные пятна

Солнечные пятна – это гигантские островки магнетизма, плавающие на поверхности Солнца. Обычно их магнитные полюсы хорошо разделены, то есть плюс(+) и минус(-) находятся далеко друг от друга.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у светила исчезают магнитные поля. Такое событие на Солнце происходит каждые 11 лет, когда оно находится на пороге нового солнечного цикла. Ученые рассказали, повлияет ли это на Землю и вызовет ли магнитные бури.