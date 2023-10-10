На Солнце 53 пятна: спровоцируют ли они магнитную бурю на Земле в ближайшие дни

Ученые дали прогнозы

После затяжной магнитной бури в начале октября землян ожидает лишь небольшое возмущение, которое будет достигать 4 баллов силой. Оно будет беспокоить нашу планету в течение четырех дней, но в геомагнитный шторм не будет перерастать.

Как сообщает сайт Meteoprog, за последние 24 часа солнечная активность была на умеренном уровне. На звезде произошло 10 вспышек, но они никак не отразятся на магнитосфере Земли.

В то же время, вероятность малой бури 10 октября составляет 5%, а большого шторма — 1%. На Солнце находятся 53 пятна.

Между тем, ученые из солнечной лаборатории Meteoagent обнародовали график геомагнитных бурь в течение второй декады октября.

Согласно прогнозу, с 11 по 14 октября на Земле будет царить геомагнитное возмущение 4 балла. А после этого будет держаться магнитная тишина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у светила исчезают магнитные поля. Это может произойти до конца этого года. Такое событие на Солнце происходит каждые 11 лет, когда он находится на пороге нового солнечного цикла. Ученые рассказали, повлияет ли это на Землю и вызовет магнитные бури.