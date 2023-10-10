На Сонці 53 плями: чи спровокують вони магнітну бурю на Землі найближчими днями

Вчені дали прогнози

Після затяжної магнітної бурі на початку жовтня, землян очікує лише невелике збурення, яке сягатиме 4 балів силою. Воно турбуватиме нашу планету протягом чотирьох днів, але у геомагнітний шторм не переростатиме.

Як повідомляє сайт Meteoprog, протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. На зірці відбулось 10 спалахів, але вони ніяк не вплинуть на магнітосферу Землі.

Водночас ймовірність малої бурі 10 жовтня складає 5%, а великого шторму — 1%. На Сонці знаходяться 53 плями.

Тим часом вчені з сонячної лабораторії Meteoagent оприлюднили графік геомагнітних бур протягом другої декади жовтня.

Згідно з прогнозом, з 11 по 14 жовтня на Землі пануватиме геомагнітне збурення 4 балів. А після того триматиметься магнітна тиша.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у світила зникають магнітні поля. Це може статись до кінця цього року. Така подія на Сонці відбувається кожні 11 років. коли воно знаходиться на порозі нового сонячного циклу. Вчені розповіли, чи вплине це на Землю та викличе магнітні бурі.