Уникальный клад золотых украшений нашли на Киевщине: когда их сделали

Кроме золота нашли перламутровый бисер

Пока в Испании изымают у контрабандистов золотые сокровища Украины скифской эпохи, в Киевской области находят новые артефакты. Они были обнаружены в Белой Церкви во время археологических исследований. Датируются они примерно 17-18 веком, так как были найдены именно в этом культурном наслоении.

Как отмечается на сайте Института археологии НАН Украины, это найденные на раскопках объекты — древнерусского и козаческого времен, а клад вероятнее всего относится ко временам Гетманщины. В общей сложности это 12 золотых предметов, которые весят около 28 граммов. Кроме них в небольшом керамическом сосуде был перламутровый бисер.

Ученые объясняют, клад этих времен — очень редкая находка. Она имеет не только сакральное значение, но и демонстрирует уровень ювелирного искусства и материальной культуры того времени. Клад передано в фонды археомузея НАН.

Среди предметов два больших изделия Ювелирные изделия покрыты гравировкой Золотое изделие мастерски выполнено Меньших объектов насчитывается 9 Таких "бусинок" сразу несколько Перламутровый бисер

Для справки: Гетманщина – козаческое государство, которое образовалось после восстания Богдана Хмельницкого и существовало в 1648 – 1764 годах на части территории современной Украины. Это государство было признано странами мира, поддерживало с ними дипломатические связи, имело флаг, герб и управлялось гетманом. Киев на тот момент не был столицей, но входил в перечень больших городов Гетманщины.

Карта Гетманщины по сравнению с картой современной Украины

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после длительных судов Украине удалось вернуть легендарное Золото скифов. На окончательное решение ушло 9 лет.