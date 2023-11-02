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Уникальный клад золотых украшений нашли на Киевщине: когда их сделали

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Золото было в культурных наслоениях в керамическом схроне Новость обновлена 02 ноября 2023, 12:23
Золото было в культурных наслоениях в керамическом схроне

Кроме золота нашли перламутровый бисер

Пока в Испании изымают у контрабандистов золотые сокровища Украины скифской эпохи, в Киевской области находят новые артефакты. Они были обнаружены в Белой Церкви во время археологических исследований. Датируются они примерно 17-18 веком, так как были найдены именно в этом культурном наслоении.

Как отмечается на сайте Института археологии НАН Украины, это найденные на раскопках объекты — древнерусского и козаческого времен, а клад вероятнее всего относится ко временам Гетманщины. В общей сложности это 12 золотых предметов, которые весят около 28 граммов. Кроме них в небольшом керамическом сосуде был перламутровый бисер.

Ученые объясняют, клад этих времен — очень редкая находка. Она имеет не только сакральное значение, но и демонстрирует уровень ювелирного искусства и материальной культуры того времени. Клад передано в фонды археомузея НАН.

Среди предметов два больших изделия
Среди предметов два больших изделия
Ювелирные изделия покрыты гравировкой
Ювелирные изделия покрыты гравировкой
Золотое изделие мастерски выполнено
Золотое изделие мастерски выполнено
Меньших объектов насчитывается 9
Меньших объектов насчитывается 9
Таких "бусинок" сразу несколько
Таких "бусинок" сразу несколько
Перламутровый бисер
Перламутровый бисер

Для справки: Гетманщина – козаческое государство, которое образовалось после восстания Богдана Хмельницкого и существовало в 1648 – 1764 годах на части территории современной Украины. Это государство было признано странами мира, поддерживало с ними дипломатические связи, имело флаг, герб и управлялось гетманом. Киев на тот момент не был столицей, но входил в перечень больших городов Гетманщины.

Карта Гетманщины по сравнению с картой современной Украины
Карта Гетманщины по сравнению с картой современной Украины

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после длительных судов Украине удалось вернуть легендарное Золото скифов. На окончательное решение ушло 9 лет.

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#История #Золото #Археология #Белая Церковь