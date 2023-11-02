Унікальний скарб золотих прикрас знайшли на Київщині: коли їх зробили

Окрім золота знайшли перламутровий бісер

Поки в Іспанії вилучають в контрабандистів золоті скарби України скіфської епохи, на теренах Київської області знаходять нові артефакти. Їх виявили у Білій Церкві під час археологічних досліджень. Датуються вони приблизно 17-18 століттям, адже були знайдені саме в цьому культурному нашаруванні.

Як зазначається на сайті Інституту археології НАН України, це знайдені на розкопках об'єкти — давньоруського та козацьких часів, а скарб найімовірніше належить до часів Гетьманщини. Загалом це 12 золотих предметів, що важать близько 28 грамів. Окрім них у невеличкій керамічній посудині був перламутровий бісер.

Науковці пояснюють, скарб цих часів — дуже рідкісна знахідка. Вона має не тільки сакральне значення, а й демонструє рівень розвиту ювелірного мистецтва та матеріальної культури того часу. Скарб передано до фондів археомузею НАН.

Серед предметів два великих вироби Ювелірні вироби вкриті гравіруванням Золотий виріб майстерно виконаний Менших об'єктів налічується 9 Таких "намистин" одразу кілька Перламутровий бісер

Для довідки: Гетьманщина — козацька держава, що утворилась після повстання Богдана Хмельницького та існувала в 1648 – 1764 роках на частині території сучасної України. Ця держава була визнана країнами світу, підтримувала з ними дипломатичні зв'язки, мала прапор, герб та управлялась гетьманом. Київ на той момент не був столицею, але входив до великих міст Гетьманщини.

Карта Гетьманщини у порівнянні з картою сучасної України

Раніше "Телеграф" розповідав, що після тривалих судів Україні вдалося повернути легендарне Золото скіфів. На остаточне рішення знадобилось 9 років.