Солнце разыгрывает спектакль: готовиться ли к магнитным бурям в ближайшие дни

Обнародован график штормов

Начало этой недели не принесло на Землю геомагнитных штормов, однако на Солнце постоянно происходили выбросы корональной массы (СМЕ). По словам астросиноптиков, почти до конца января не произойдет каких-либо сильных колебаний.

Солнечная активность остается низкой 6 день подряд. Об этом сообщают учёные на сайте Spaceweather.

По словам ученых, геомагнитная тишина является чудом, учитывая, что на солнечном диске есть десяток групп солнечных пятен. Одна из них обязательно разразится.

Синоптики Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) говорят, что вероятность солнечных вспышек класса M составляет 30%, а вспышек Х-класса – 5%.

Следует заметить, что вспышки сгруппированы в соответствии с их силой. Самые маленькие называются В-вспышками, за ними следуют С-вспышки, а затем М-вспышки. Самым мощным классом солнечных вспышек есть Х-вспышки.

Прогноз магнитных бурь в течение 17-29 января

Согласно графику, обновленному на сайте Meteoagent, можно узнать, что светило в конце второй и почти полностью третьей декады января не будет влиять на магнитное поле нашей планеты.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет погода в Украине в ближайшие дни.