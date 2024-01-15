Космический корабль, который должен был доставить флаг Украины на Луну, провалил миссию: что говорят разработчики

Миссия завершится 18 января

Космический корабль Peregrine США, который должен был доставить флаг Украины на Луну, не достиг своей миссии. Он уже направляется к Земле и сгорит в ее атмосфере.

Об этом сообщила компания Asrobotic в Twitter (X). Отмечается, что на понедельник, 15 января, аппарат находился на расстоянии более 376 тысяч км.

По словам разработчиков, аппарат не представляет угрозы для людей. Следят за ним до конца миссии.

"Peregrine в скором времени вернется в атмосферу Земли. Сейчас аппарат находится на расстоянии около 234 тысяч миль. Мы работаем с NASA над дальнейшим обновлением и оценкой контролируемой траектории вхождения Peregrine в атмосферу".

Мы не считаем, что вхождение Peregrine в атмосферу представляет угрозу безопасности. Космический аппарат сгорит в атмосфере Земли. Мы подтверждаем это посредством анализов в сотрудничестве с правительством США. Мы продолжим управлять космическим аппаратом и будем предоставлять обновленную информацию о его состоянии до конца миссии», – сообщили в компании.

Отмечается, что модуль Peregrine нес также груз украинско-британской компании Spacebit, которую основал украинец Павел Танасюк (флаг и карту Украины на металлической пластине).

Разработчики не теряют оптимизма

Неудачный запуск космического корабля не лишил компанию Astrobotic оптимизма.

"Я очень горжусь тем, чего наша команда достигла во время этой миссии. Для меня большая честь быть свидетелем героических усилий нашей команды управления миссией, преодолевающей огромные трудности, чтобы восстановить и эксплуатировать космический корабль после аномалии в работе двигателей.

Я с нетерпением жду возможности поделиться этими и другими замечательными историями после завершения миссии 18 января. Эта миссия уже многому нас научила и внушила мне уверенность, что наша следующая миссия закончится мягкой посадкой на Луну", – заявил генеральный директор Astrobotic Джон Торнтон.

Отметим, что Peregrine начал свое путешествие в понедельник, 8 января, тогда его подняла ракета-носитель Vulcan от компании United Launch Alliance.

Ранее "Телеграф" писал, что ученые смогли впервые обнаружить недостаточное звено в процессе превращения сверхновой и черной дыры. В течение десятилетий они искали его и теперь, может быть, могут наблюдать этот процесс.