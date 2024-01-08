Назревает историческое событие: ракета с украинским флагом отправилась на Луну (видео)

Полет ракеты длился около 50 минут

В американском штате Флорида успешно запустили ракету-носитель с украинским флагом и картой на борту. Ракета Vulcan Centaur начала свой путь к Луне 8 января.

Об этом сообщает Space. Ракета компании United Launch Alliance (ULA) стартовала в свой первый полет рано утром со станции космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

На вершине ракеты находился лунный посадочный модуль Peregrine компании Astrobotic, который несет на себе 20 различных полезных нагрузок, включая пять научных инструментов НАСА.

Полет ракеты длился около 50 минут, когда от нее отсоединился луноход Peregrine. На этом космическом аппарате расположена изготовленная из украинского титана металлическая пластина. На ней изображен флаг Украины. Его нарисовали особыми красками, которые на протяжении сотен лет могут сохраняться, независимо от температуры окружающей среды. На борт лунохода погрузили и человеческие останки. Их отправили на Луну компании, которые специализируются на космических захоронениях.

Если ракета успешно приземлится в следующем месяце, она станет первым американским космическим кораблем, достигшим поверхности Луны после "Аполлона-17" в 1972 году. Также речь идет о первой частной миссии, когда-либо приземлившейся на Луну.

Флаг и карту Украины в рамках британско-украинской миссии отправил на Луну основатель космической компании Spacebit Павел Танасюк. Эту задачу доверили ему, как украинцу.

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