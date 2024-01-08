Назріває історична подія: ракета з українським прапором вирушила на Місяць (відео)

Політ ракети тривав близько 50 хвилин

В американському штаті Флорида успішно запустили ракету-носій з українським прапором та картою на борту. Ракета Vulcan Centaur розпочала свій шлях до Місяця 8 січня.

Про це повідомляє Space. Ракета компанії United Launch Alliance (ULA) стартувала у свій перший політ рано-вранці зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.

На вершині ракети був місячний посадковий модуль Peregrine компанії Astrobotic, який несе на собі 20 різних корисних навантажень, включаючи п’ять наукових інструментів НАСА.

Політ ракети тривав близько 50 хвилин, коли від неї від’єднався місяцехід Peregrine. На цьому космічному апараті розташована металева пластина, виготовлена з українського титану. На ній зображено прапор України. Його намалювали особливими фарбами, які протягом сотень років можуть зберігатися незалежно від температури навколишнього середовища. На борт місяцехода завантажили й людські останки. Їх відправили на Місяць компанії, що спеціалізуються на космічних похованнях.

Якщо ракета успішно приземлиться наступного місяця, вона стане першим американським космічним кораблем, який досяг поверхні Місяця після "Аполлона-17" у 1972 році. Також йдеться про першу приватну місію, яка коли-небудь приземлялася на Місяць.

Прапор та карту України у рамках британсько-української місії відправив на Місяць засновник космічної компанії Spacebit Павло Танасюк. Це завдання довірили йому як українцю.

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