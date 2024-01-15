Космічний корабель, який мав доставити прапор України на Місяць, провалив місію: що кажуть розробники

Місія завершиться 18 січня

Космічний корабель Peregrine США, який мав доставити прапор України на Місяць, не досяг своєї місії. Наразі він вже прямує до Землі та згорить в її атмосфері.

Про це повідомила компанія Asrobotic у Twitter (X). Зазначається, що станом на понеділок, 15 січня, апарат перебував на відстані понад 376 тисяч км.

За словами розробників, апарат не несе загрози для людей. Пильнуватимуть за ним до кінця місії.

"Peregrine незабаром повернеться в атмосферу Землі. Зараз апарат перебуває на відстані близько 234 тисяч миль. Ми працюємо з NASA над подальшим оновленням та оцінкою контрольованої траєкторії входження Peregrine в атмосферу.

Ми не вважаємо, що входження Peregrine в атмосферу становить загрозу безпеці. Космічний апарат згорить в атмосфері Землі. Ми підтверджуємо це за допомогою аналізів у співпраці з урядом США. Ми продовжимо керувати космічним апаратом і надаватимемо оновлену інформацію про його стан до кінця місії", – повідомили у компанії.

Зазначається, що модуль Peregrine ніс також і вантаж українсько-британської компанії Spacebit, яку заснував українець Павло Танасюк (прапор і мапу України на металевій пластині).

Розробники не втрачають оптимізму

Невдалий запуск космічного корабля не позбавив компанію Astrobotic оптимізму.

"Я дуже пишаюся тим, чого наша команда досягла під час цієї місії. Для мене велика честь бути свідком героїчних зусиль нашої команди управління місією, яка долає величезні труднощі, щоб відновити та експлуатувати космічний корабель після аномалії в роботі двигунів.

Я з нетерпінням чекаю можливості поділитися цими та іншими чудовими історіями після завершення місії 18 січня. Ця місія вже багато чому нас навчила і вселила в мене впевненість, що наша наступна місія закінчиться м'якою посадкою на Місяць", – заявив генеральний директор Astrobotic Джон Торнтон.

Зауважимо, що Peregrine розпочав свою подорож у понеділок, 8 січня, тоді його підняла ракета-носій Vulcan від компанії United Launch Alliance.

Раніше "Телеграф" писав, що вчені змогли вперше виявити недостатню ланку в процесі перетворення наднової та чорної дірки. Протягом десятиліть вони шукали його і тепер, можливо, можуть спостерігати цей процес.