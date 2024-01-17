Сонце розігрує спектакль: чи готуватись до магнітних бур найближчими днями

Оприлюднено графік штормів

Початок цього тижня не приніс на Землю геомагнітних штормів, однак на Сонці постійно відбувались викиди корональної маси (СМЕ). За словами астросиноптиків, майже до кінця січня не відбудеться будь-яких сильних коливань.

Сонячна активність залишається низькою 6-й день поспіль. Про це повідомляють вчені на сайті Spaceweather.

За словами науковців, геомагнітна тиша є великим дивом, враховуючи, що на сонячному диску є десяток груп сонячних плям. Одна з низ обов'язково вибухне.

Синоптики з Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) кажуть, що ймовірність сонячних спалахів класу M становить 30%, а спалахів Х-класу – 5%.

Варто зауважити, що спалахи згруповані відповідно до їхньої сили. Найменші називаються В-спалахами, за ними йдуть С-спалахи, а потім М-спалахи. Найпотужнішим класом сонячних спалахів є Х-спалахи.

Прогноз магнітних бур протягом 17-29 січня

Згідно з графіком, який був оновлений на сайті Meteoagent, можна дізнатись, що світило в кінці другої та майже повністю третьої декади січня не впливатиме на магнітне поле нашої планети.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою буде погода в Україні найближчими днями.