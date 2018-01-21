Телескоп Hubble "взвесил" объект, масса которого в миллиарды раз больше Солнца

Ученые-астрономы, использующие космический телескоп Hubble Space Telescope, обнаружили ненормально большое скопление галактик. Более поздние наблюдения за этим скоплением позволили вычислить его массу, которая составила три миллиона миллиардов масс Солнца. Это настолько огромная масса, что скопление получило название "El Gordo" ("Самый толстый" в переводе с испанского). Известное под официальным названием ACT-CLJ0102-4915, это скопление является самым большим, самым горячим и самым ярким скоплением рентгеновских галактик, среди обнаруженных за всю историю астрономии.

Скопления галактик являются самыми большими космическими объектами во Вселенной, удерживаемыми собственными гравитационными силами. Большие скопления галактик формируются в течение миллиардов лет путем поглощения более мелких скоплений. Наблюдения от 2012 года, проведенные при помощи телескопа Very Large Telescope, рентгеновской обсерватории Chandra и телескопа Atacama Cosmology Telescope, показали, что скопление "El Gordo" фактически состоит из двух скоплений, сталкивающихся на скорости в миллионы километров в час.

Формирование скоплений галактик зависит во многом от темной материи и темной энергии, и их изучение может пролить свет на эти загадочные и неуловимые явления. Наблюдения телескопа Hubble показали, что большая часть массы скопления "El Gordo" скрыта в форме массы темной материи. Имеющиеся данные указывают на то, что большая часть "нормальной" материи в этом скоплении приходится на облака горячего газа, который достаточно ярко светится в рентгеновском диапазоне, отрываясь от скоплений темной материи в результате столкновения. И здесь возникает весьма интересный эффект, в результате столкновения обычная материя замедляется, а темная продолжает движение с прежней скоростью.

Представленный выше снимок скопления "El Gordo" был сделан камерами космического телескопа Hubble Advanced Camera for Surveys и Wide-Field Camera 3 в рамках обзора RELICS (Reionization Lensing Cluster Survey). В ходе этого обзора телескоп провел подробную съемку 41 массивного скопления галактик с целью обнаружения самых ярких и самых отдаленных галактики. И именно эти галактики станут одними из первоочередных целей для их изучения при помощи нового телескопа James Webb Space Telescope.