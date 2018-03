Машины-монстры: миру представлен самый большой в мире круизный лайнер

Новое судно является четвертым судном класса "Oasis", и, согласно уже сложившейся традиции, каждое следующее судно этого класса немного больше, чем его предшественники.

Лайнер "Symphony of the Seas", тоннаж которого составляет 228 081 тонну, длина - 362 метра и высота - 72.5 метра, было заложено на верфи STX France в октябре 2015 года. Перед прибытием в порт Малаги судно успешно прошло четверо суток последних ходовых испытаний, а собственно испытания были начаты в середине февраля и судно успешно прошло около 80 тестов его мореходных качеств.

Отметим, что все лайнеры класса "Oasis" были обладателями титула самого большого круизного лайнера в разное время и все они успели побывать в Книге мировых рекордов Гиннеса. Первый лайнер, "Oasis of the Seas", появился на свет около десяти лет назад, в 2009 году, после него в 2010 году на воду был спущен лайнер "Allure of the Seas", а в 2016 - "Harmony of the Seas".

Каждый из лайнеров класса "Oasis" может разместить до 7000 пассажиров. 2275 кают лайнера "Symphony of the Seas" рассчитаны на прием 6 680 пассажиров, а численность команды судна составляет 2 200 человек. Дизайн лайнера "Symphony of the Seas" практически не отличается от дизайна класса "Oasis", и на его палубах установлен типовой набор аттракционов и развлекательных заведений, включая водяную горку "The Ultimate Abyss". К этому набору добавлены и некоторые уникальные элементы, к примеру, арена для лазерных сражений и огромный планетарий.

Еще одной отличительной чертой лайнера "Symphony of the Seas" станет широкое внедрение новых цифровых технологий. Теперь пассажиры судна смогут делать массу вещей, начиная от процедуры регистрации, покупки билетов, бронирования мест и заканчивая заказами в ресторане, при помощи специализированного приложения, устанавливаемого на их смартфон.

Первый круиз лайнера "Symphony of the Seas" начнется 7 апреля 2018 года и он будет проведен по Средиземному морю. После этого лайнер, совершив трансатлантический 12-суточный переход, переместится в порт Майями, который и станет его основной базой. И в свой первый семидневный круиз по Карибскому морю лайнер "Symphony of the Seas" отправится 17 ноября 2018 года.