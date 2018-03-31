Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Канада будет искать пути включения Украины в повестку дня "Большой семерки" Канада будет искать пути включения Украины в повестку дня "Большой семерки"
Новости: Глава МИД Украины встретился с Президентом Турции Глава МИД Украины встретился с Президентом Турции
Новости: Украина решила бойкотировать Конгресс ФИФА, который пройдет в России Украина решила бойкотировать Конгресс ФИФА, который пройдет в России
Новости: Появились новые подробности о свадьбе Меган Маркл и принца Гарри Появились новые подробности о свадьбе Меган Маркл и принца Гарри
X

Машины-монстры: миру представлен самый большой в мире круизный лайнер

Симфония морей
00:00 Сегодня Телеграф
dailytechinfo.org
Фото: Твиттер

Новости науки: 27 марта 2018 года в порту Малаги, был представлен миру новый обладатель титула самого большого круизного лайнера - лайнер "Симфония морей".

Новое судно является четвертым судном класса "Oasis", и, согласно уже сложившейся традиции, каждое следующее судно этого класса немного больше, чем его предшественники.

Лайнер "Symphony of the Seas", тоннаж которого составляет 228 081 тонну, длина - 362 метра и высота - 72.5 метра, было заложено на верфи STX France в октябре 2015 года. Перед прибытием в порт Малаги судно успешно прошло четверо суток последних ходовых испытаний, а собственно испытания были начаты в середине февраля и судно успешно прошло около 80 тестов его мореходных качеств.

Археологические находки, которые до сих пор будоражат головы ученым

Отметим, что все лайнеры класса "Oasis" были обладателями титула самого большого круизного лайнера в разное время и все они успели побывать в Книге мировых рекордов Гиннеса. Первый лайнер, "Oasis of the Seas", появился на свет около десяти лет назад, в 2009 году, после него в 2010 году на воду был спущен лайнер "Allure of the Seas", а в 2016 - "Harmony of the Seas".

Каждый из лайнеров класса "Oasis" может разместить до 7000 пассажиров. 2275 кают лайнера "Symphony of the Seas" рассчитаны на прием 6 680 пассажиров, а численность команды судна составляет 2 200 человек. Дизайн лайнера "Symphony of the Seas" практически не отличается от дизайна класса "Oasis", и на его палубах установлен типовой набор аттракционов и развлекательных заведений, включая водяную горку "The Ultimate Abyss". К этому набору добавлены и некоторые уникальные элементы, к примеру, арена для лазерных сражений и огромный планетарий.

Искусственный интеллект поможет бороться с нелегальной вырубкой лесов

Корпорация Microsoft будет блокировать пользователей за матерные слова

Еще одной отличительной чертой лайнера "Symphony of the Seas" станет широкое внедрение новых цифровых технологий. Теперь пассажиры судна смогут делать массу вещей, начиная от процедуры регистрации, покупки билетов, бронирования мест и заканчивая заказами в ресторане, при помощи специализированного приложения, устанавливаемого на их смартфон.

Искусственный интеллект может стать надзирателем для людей на работе

Первый круиз лайнера "Symphony of the Seas" начнется 7 апреля 2018 года и он будет проведен по Средиземному морю. После этого лайнер, совершив трансатлантический 12-суточный переход, переместится в порт Майями, который и станет его основной базой. И в свой первый семидневный круиз по Карибскому морю лайнер "Symphony of the Seas" отправится 17 ноября 2018 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости науки, Symphony of the Seas, Путешествия, Самый большой лайнер.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Последние новости науки

Археологические находки, которые до сих пор будоражат головы ученым Самые распространенные мифы о космосе, в которые пора перестать верить Ученые: Магнитное поле Марса уничтожила вода

Последние новости

Завораживающее величие: футуристическая башня в Панаме (Фото) Кличко назвал условие окончания отопительного сезона В Украине зарегистрирована Нацслужба здоровья
Сегодня читают
01 Стали известны потенциальные соперники cборной Украины на майском сборе
02 Глава правительства Венгрии опасается государственного переворота
03 Юбилей Селин Дион: лучшие песни канадской певицы (Видео)
04 Ярославский - о возможном финансировании "Динамо"
05 Кличко назвал условие окончания отопительного сезона
Новости сегодня
00:58 Ученые добились новых результатов в технологии электронной голографической микроскопии
00:42 Лидер "Ювентуса" может продолжить карьеру в Испании
00:21 Китайцы с помощью дронов перебросили iPhone на $80 миллионов
00:12 Ученые из Стэнфорда начали испытания универсальной вакцины от рака
00:03 Смешные доказательства того, что кошки это жидкость
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко указом стабилизировал деятельность "Черноморнафтогаза" Порошенко урегулировал работу "Черноморнафтогаза"
Новости: Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран
Новости: Руководитель САП провел брифинг: что рассказал Холодницкий Руководитель САП провел брифинг: что рассказал
Новости: Юбилей Селин Дион: лучшие песни канадской певицы (Видео) Юбилей Селин Дион: лучшие песни канадской певицы (Видео)
Добавить комментарий
0