Китай впереди: космический зонд Chang'e-4 сделал первое фото с обратной стороны Луны

Chang'e-4 стал первым космическим кораблем, совершившим мягкую посадку на невидимой с Земли стороне Луны. Зонд состоит из посадочного аппарата и лунохода.

China's Chang'e-4 probe just made first-ever soft landing on moon's far side. How did the historic leap take place? Read https://t.co/sjPIAxR3Hy pic.twitter.com/L4sgSDHGzf

— XHscitech (@XHscitech) 3 января 2019 г.