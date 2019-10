Каннабиноиды и химические ожоги легких: почему в США от вейпов умирают люди

Новости науки:Повреждения легких из-за вейпинга напоминают химические ожоги.

В прошлом месяце мы писали о том, что электронные сигареты являются причиной загадочной болезни легких среди подростков и молодых людей. Недавно врачи клиники Майо в США исследовали образцы тканей легких у 17 пациентов. Все образцы выглядели так, будто люди подверглись воздействию токсичных химических веществ. Двое пациентов, чьи образцы были исследованы скончались. Специалисты заявляют, что полученные повреждения легких схожи с химическим ожогом.

С того момента, как количество пострадавших от вейпинга составило примерно сто человек прошло чуть больше месяца. Сегодня на территории США зафиксировано более 800 случаев болезни легких в 46 штатах. 16 человек умерли. Большинство пострадавших курили ТГК — психоактивный ингредиент марихуаны, однако некоторые пациенты сообщают, что курили обычный никотин. Врачи не смогли точно определить, что именно вызывает повреждение легких, а также какое количество вредных веществ стало причиной болезни. Однако ученые до сих пор не знают, является ли испаряемая жидкость причиной болезни или все дело в токсине, выделяемым из материалов, которые используются для изготовления приборов для вейпинга.

Тетрогидроканнабиол (ТГК) - это один из основных каннабиноидов, содержится в соцветиях и листьях конопли.

Первоначально специалисты предполагали, что легкие курильщиков были забиты парами масел, такими как масло ТГК, или ацетат витамина Е, который иногда используется для разбавления масла ТГК. Однако в ходе исследования образцов тканей признаков скопления масла в легких не было обнаружено. Вместо этого ученые увидели много иммунных клеток, называемых макрофагами, которые имели пенистый вид, характерный для химических повреждений. Иными словами, легкие курильщиков имели повреждения, характерные для химического ожога. Специалисты сообщают, что потребуется дальнейшее изучение обнаруженных химических соединений, чтобы понять какие из них наносят вред организму.

Среди пострадавших была 31-летняя женщина, которая умерла, несмотря на интенсивное лечение стероидами и даже подключения аппарата для подачи кислорода непосредственно в кровоток. Известно, что женщина курила электронный сигареты, однако информации о том, какие именно вещества она употребляла нет. Еще одной жертвой стал 21-летний мужчина, который сообщил о курении никотина на протяжении пяти лет, однако заболел вскоре после добавления в вейп марихуаны.

По словам доктора Брэндона Ларсена, хирурга в клинике Майо в Скоттсдейле, во всех 17 случаях наблюдалась патология легких, которая выглядит как ожог от воздействия химического дыма. Ларсен считает, что травмы выглядят так же, как и у людей, подверженных воздействию ядов, таких как горчичный газ или химическое оружие, которое использовалось в годы Первой мировой войны.

Результаты исследования были опубликованы в The New England Journal of Medicine и включали образцы, полученные от 13 мужчин и четырех женщин, возраст которых варьировался от 19 до 67 лет. Около 70% из них сообщили о курении марихуаны или масла каннабиса. Одиннадцать человек проживали в Аризоне, пять в Миннесоте и один во Флориде. У этих пациентов наблюдалось повреждение тканей и гибель клеток слизистой оболочки дыхательных путей и самих легких.

Ученые считают, что не все пациенты смогут выздороветь, также на данный момент рано говорить о том, что легкие тех, кому удалось выжить, полностью восстановятся. Какими будут долгосрочные последствия полученных травм также не известно. На протяжении десятилетий врачи опрашивали пациентов о курении обычных сигарет, однако лишь недавно стали уточнять что именно они курят. Два из случаев, включенных в отчет клиники Майо, произошли до 2019 года. По мнению доктора Ларсена, пациенты с похожими симптомами обращались за медицинской помощью и раньше, однако причина их болезни не была выявлена.

Отметим, что производители электронных сигарет продолжают уверять общественность в том, что их продукция безопасна. Подобные заявления, на фоне многочисленных смертей, выглядят как заявления глав табачных компаний в прошлом — якобы курение сигарет никак не вредит здоровью.