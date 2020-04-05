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Связь Covid-19 и 5G: ученые говорят о "худшем виде фейковых новостей"

Связь Covid-19 и 5G: ученые говорят о "худшем виде фейковых новостей"
19:48 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости науки:Ученые раскритиковали теории заговора о связи Covid-19 и 5G.

Теории заговора о связи между распространением Covid-19 и сетью 5G биологически невозможны.

Об этом сообщает ВВС.

"Идея связи между Covid-19 и 5G биологически невозможна", - утверждают ученые, в частности доктор Саймон Кларк, доцент по клеточной микробиологии в Университете Рединга.

Директор Национальной службы здравоохранения в Лондоне Стивен Повис назвал подобные теории заговора "худшим видом фейковых новостей".

Согласно одной из таких теорий, Covid-19 возник в Ухане, потому что там не так давно запустили сеть 5G и с помощью нее вирус распространяется на другие города, где так же есть вышки для 5G.

Эти слухи распространялись в основном через социальные сети Facebook в конце января, примерно в то же время, когда были зарегистрированы первые случаи заболевания в США.

В основном любители теорий заговора разделились на два лагеря: одни утверждают, что 5G может подавлять иммунную систему, делая людей более восприимчивыми к заражению вирусом; другие предполагают, что вирус может каким-то образом передаваться с использованием технологии 5G.

Однако ученые подчеркивают, что радиоволны, используемые в 5G и других технологиях мобильных телефонов, находятся на низкочастотном конце электромагнитного спектра. Они менее мощные, чем видимый свет, и недостаточно сильны, чтобы навредить человеку, в отличие от излучения на более высокой частоте, например, от солнца или медицинского рентгена.

Адам Финн, профессор педиатрии в Университете Бристоля, отметил, что 5G также не способен передавать вирус: "Нынешняя эпидемия вызвана вирусом, который передается от одного зараженного человека другому… Вирусы и электромагнитные волны от мобильных телефонов и интернет-соединений - это разные вещи. Как мел и сыр", - подчеркнул он.

Также важно отметить еще один серьезный недостаток теории заговора, а именно то, что коронавирус распространился в городах Великобритании, где еще нет 5G, так же как и в Иране, где еще не внедрили эту технологию.

Как сообщал ВВС, в Великобритании начали поджигать вышки 5G на фоне теории онлайн-заговора о связи между сотовой связью и пандемией коронавируса. За минувшую неделю подожгли башни в Бирмингеме, Ливерпуле, Меллинге и Мерсисайде.

Напомним:

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Коронавирус, 5G, Covid-19.
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