NASA на удаленке: команда Curiosity управляет марсоходом прямо из дома (Фото)

Новости науки:Сотрудники Лаборатории реактивного движения перешли на удаленную работу.

В связи с пандемией коронавирусного заболевания сотрудники многих предприятий и компаний во всех странах начали переходить на дистанционную работу из дома, чтобы обезопасить себя от Covid-19 и тем самым снизить нагрузку на врачей и медучреждения. Подобные меры коснулись и работников NASA, а также входящих в него научно-исследовательских центров.

Так, команда Марсианской научной лаборатории столкнулась с теми же проблемами, что и другие люди на удаленке: сотрудники Лаборатории реактивного движения при Калтехе играют с домашними питомцами, делят рабочее место с близкими, но при этом еще и управляют марсоходом Curiosity. Как рассказывается на сайте JPL, на дистанционную работу лаборатория начала переходить еще пару недель назад. Тогда они распределили между собой мониторы, гарнитуры и другое оборудование.

Однако не все, с чем члены миссии привыкли иметь дело в "в офисе", можно забрать домой: чаще всего они работают с трехмерными изображениями, отправленными Curiosity прямиком с Красной планеты, а для этого нужны специальные очки, помогающие рассмотреть все детали снимков и понять, куда дальше направлять марсоход и какие команды ему давать. Такие очки, в свою очередь, требуют высокопроизводительных компьютеров с мощными видеокартами, поэтому, чтобы у операторов ровера появилась возможность просматривать трехмерные изображения на своих домашних ноутбуках, они перешли на использование анаглифных 3D-очков.

Помимо этого, члены команды Curiosity работают совместно с сотнями ученых из исследовательских институтов по всему миру - и хотя обычно такое общение проходит дистанционно, сами сотрудники JPL не привыкли работать отдельно друг от друга. Специалисты объясняют, что в программировании любой последовательности действий Curiosity могут участвовать порядка 20 человек, которые вместе просчитывают и тестируют команды, при этом поддерживая коммуникацию с десятками коллег, находящихся в других местах.

Алисия Олбо

"Обычно мы все сидим в одном помещении, обмениваемся изображениями и данными. Люди разговаривают небольшими группами и друг с другом по всей комнате", - говорит Алисия Олбо, руководитель группы.

После перехода на удаленку членам команды Curiosity приходится выполнять свою обычную работу, проводя по несколько видеоконференций одновременно и переписываясь в мессенджерах - на все эти манипуляции теперь уходит в среднем на один-два часа больше. К тому же такой распорядок ограничивает количество команд, которые отправляются марсоходу. Глава научно-исследовательской группы Кэрри Бридж, например, оперирует 15 чатами, чтобы удостовериться, что коммуникация ученых и инженеров поддерживается на должном уровне и работы выполняются по плану.

Кэрри Бридж за работой дома

Одним из итогов удаленки стало то, что 20 марта (когда никто из членов миссии уже лично не присутствовал в лаборатории) Curiosity направили команды, благодаря которым роверу удалось просверлить породу на площадке для бурения под названием Эдинбур, собрать образцы и отправить отчет в JPL - как и было запланировано.

По словам Бридж, к новому режиму все мало-помалу привыкли - и усилия, направленные на поддержание функционирования марсохода даже в условиях пандемии, отражают дух космического агентства. "Это классика NASA, - говорит она. - У нас возникла проблема, и мы выясняем, как заставить все работать. Марс не стоит на месте, а мы все еще исследуем его".

В последние дни Соединенные Штаты вышли на первое место по числу жертв коронавируса: там погибли уже свыше 26 тысяч человек, всего зарегистрировано 616 тысяч случаев заражения. Второй страной, наиболее подверженной Covid-19, стала Испания (177 тысяч заболевших). В Италии зафиксировано 162 488 больных.