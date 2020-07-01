В Китае обеспокоены рисками возникновения новой пандемии: коронавирус тут ни при чем

Исследователи отмечают, что свиньи — промежуточные хозяева для генерации вируса пандемического гриппа. Их можно назвать "сосудами для смешивания" в процессе генерации новых вирусов пандемического гриппа. Систематическое наблюдение за вирусами гриппа у свиней является ключевой мерой для предупреждения появления следующего пандемического гриппа, объясняют исследователи.
Ученые наблюдали за вирусом у свиней с 2011 по 2018 годы в десяти китайских провинциях. За это время они взяли 30 тыс. назальных мазков. На основе анализов ученые выделили 179 вирусов, вызывающих свиной грипп.
Так был обнаружен штамм вируса гриппа, который несет в себе гены вируса H1N1. Именно он вызвал пандемию "свиного гриппа" в 2009 году.
Новый штамм H1N1 ученые идентифицировали как реассортантный вирус EA H1N1. Реассортантный вирус — по сути, грипп, содержащий в себе гены из разных источников. Это вирус-химера, который в своей структуре сочетает сегменты от вирусов гриппа человека, свиней и птиц.
Вирус EA H1N1 обнаружен с генотипом G4. Именно он стал преобладающим в популяциях свиней с 2016 года. Вирусы G4 имеют все основные отличительные признаки на роль нового пандемического вируса.
У ученых вызывает обеспокоенность тот факт, что подопытные свиньи демонстрируют повышенную серопревалентность к вирусу G4. Исследователи предупреждают, что необходимо срочно осуществлять контроль над преобладающими вирусами G4 EA H1N1 у свиней и проводить тщательный мониторинг среди людей, особенно работников свиноводства.
Исследователи провели серологическое исследование, взяв анализы у людей. Оно показало, что у 35 из 338 работников ферм (10,4%) есть антитела к этому штамму вируса и они контактировали со свиньями. Чаще всего их выявляли у людей в возрасте от 18 до 35 лет.
Подобная инфективность увеличивает возможность адаптации нового штамма вируса гриппа в организме человека. Это вызывает опасения из-за вероятной генерации пандемических вирусов.