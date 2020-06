В Китае обеспокоены рисками возникновения новой пандемии: коронавирус тут ни при чем

Ученые из Китая нашли штамм свиного гриппа, который не был известен ранее. Кроме того, он потенциально способен вызвать новую пандемию. Исследователи опубликовали свои выводы в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.