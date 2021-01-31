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SpaceX заподозрили в нарушении после взрыва одной из ракет Starship - СМИ

SpaceX заподозрили в нарушении после взрыва одной из ракет Starship - СМИ
Обновлено 10:23 Сегодня Телеграф Фото: instagram SpaceX

Компанию американского миллиардера Илона Маска SpaceX, которая 24 января произвела рекордный запуск спутников для сети интернета Starlink, заподозрили в нарушении авиационной лицензии при запуске ракеты, которая взорвалась в декабре 2020 года.

Об этом сообщает издание The Verge.

По словам источников, знакомых с инцидентом, первый испытательный полет SpaceX на большой высоте ракеты Starship, которая была успешно запущена, но взорвалась в результате неудачной попытки приземления, нарушил условия ее лицензии Федерального управления гражданской авиации США (Federal Aviation Administration). И взрыв при посадке, и нарушение лицензии побудили официальное расследование со стороны FAA. Теперь регулирующие органы уделять дополнительное внимание поспешной кампании Илона Маска по испытаниям ракеты на Марсе.

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"Несмотря на то, что мы признаем важность быстрых действий для стимулирования роста и инноваций в коммерческом пространстве, FAA не будет ставить под угрозу свою ответственность по защите общественной безопасности. Мы утвердим модификацию только после того, как убедимся, что SpaceX предприняла необходимые шаги для соблюдения нормативных требований", - заявил в пятницу, 39 января, представитель FAA Стив Кульм.

Компания Илона Моска пока не прокомментировала эту информацию.

Запуск и взрыв прототипа ракеты Starship - видео:

Напомним, что испытания прототипа ракеты SpaceX Starship происходили в рамках проекта по разработке ракеты, способной в будущем направить 100 тонн груза и людей на Марс. В мае прошлого года компания Илона Маска также потеряла четвертый прототип корабля Starship во время огневых испытаний на частном космодроме компании в Бока-Чика, штат Техас. После этого основатель SpaceX объяснил, что "небольшая проверка быстрого разъединения в итоге обернулась крупной проблемой".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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SpaceX, Илон Маск, Starship.
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