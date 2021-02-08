NASA подписало с американо-украинской компанией контракт на доставку грузов на Луну

Американское аэрокосмическое агентство NASA подписало контракт на $93,3 мллиона (более 2,5 миллиардов гривен) на доставку оборудования на Луну с компанией Firefly Aerospace, принадлежащей украинскому бизнесмену Максу Полякову.

Об этом сообщается на сайте NASA.

Отмечается, что доставка запланирована в Море Кризисов на видимой стороне Луны. Аппаратура, которая будет доставлена на спутник Земли, предназначена для исследований условий и ресурсов лунной поверхности.

Общий вес грузов будет составлять 94 килограмма и включает в себя экспериментальное оборудование, вроде рефлекторов для измерения точного расстояния до Луны, а также устойчивую к радиации электронику.

Эта доставка является частью программы Artemis, которой NASA намерена доставить людей на Луну и основать там обитаемое поселение.

Firefly Aerospace базируется в Остине (Техас), компания разрабатывает легкие ракеты-носители для вывода малых спутников на орбиту. Имеет также офисы в Вашингтоне, Токио и Днепре.

Как сообщалось ранее, в программе Artemis, помимо НАСА принимают участие частные компании, Европейское аэрокосмическое агентство (ESA), а также Япония, Канада, Австралия, Великобритания, Италия, ОАЭ и Люксембург.

В ноябре 2020 года к программе Artemis присоединилась и Украина.