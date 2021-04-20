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"Бразильский" штамм COVID-19 заразнее других и может инфицировать ранее переболевших – исследование

"Бразильский" штамм COVID-19 заразнее других и может инфицировать ранее переболевших – исследование
Обновлено 16:22 Сегодня Телеграф

Международная группа исследователей нашла доказательства того, что вариант коронавируса P.1, который впервые был обнаружен в некоторых регионах Бразилии, может быть в два раза более заразным, чем остальные штаммы.

Об этом говорится в публикации на портале Medical Xpress со ссылкой на статью ученых, опубликованную в журнале Science.

Вариант коронавируса SARS-CoV-2 P.1 впервые был замечен в Манаусе, столице штата Амазонас на северо-западе Бразилии.

"Первоначальные исследования показали, что вирус возник в конце прошлого года и начал распространяться в ноябре. Он быстро стал доминирующим штаммом, заставив многих в стране поверить, что он может заразить людей, которые уже были инфицированы первоначальным штаммом в начале года", - говорится в заметке.

Считается, что в начальный период заражения было инфицировано около 70% жителей города. После того, как в Манаусе увеличилось количество случаев инфицирования, вариант P.1 вскоре распространился по всей Бразилии, а затем и в другие страны - на сегодняшний день он обнаружен в 37 странах.

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"С помощью анализа молекулярных часов исследователи определили, что у вируса было 17 идентифицируемых мутаций и что три мутации белка-шипа - N501Y, E484K и K417T - вызывали особое беспокойство, потому что они, по-видимому, позволяли вирусу более прочно связываться с клетками человека, а в некоторых случаях, чтобы помочь избежать антител. Они также нашли доказательства того, что этот вариант может уклоняться от иммунного ответа на предшествующие штаммы вируса", - говорится в публикации.

Другое направление деятельности международной группы ученых было направлено на моделирование вируса, чтобы определить, как его способности изменились после мутации.

"Моделирование показало, что этот вариант в 1,7–2,4 раза более трансмиссивен, чем предыдущие штаммы вируса. Исследователи не смогли определить, было ли увеличение связано с более длительным сохранением вируса в организме или с увеличением вирусной нагрузки", - говорится в заметке.

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Кроме того, ученые не смогли определить, делает ли новый вариант состояние заразившихся им людей хуже остальных штаммов или смертоноснее.

"По их оценкам, у инфицированных в Манаусе вероятность смерти от инфекции P.1 в 1,2-1,9 раза выше, чем у предшествующих штаммов, но неясно, было ли это связано с изменениями в вирусе или в системе здравоохранения города, которая была перегружена большим спросом, чем город может удовлетворить", - говорится в статье.

Исследователи пришли к выводу, что требуется дополнительная работа, чтобы определить, действительно ли штамм P.1 способен инфицировать людей, которые были уже заражены другими штаммами, или тех, кто был вакцинирован.

Как сообщалось, в Украине ученые ИМБГ обнаружили во всех образцах мутации "британского" штамма коронавируса. Они считают, что именно комбинация модифицированных штаммов "британца" вызвала нынешнюю волну эпидемии и является объяснением все более частого выявления случаев повторного инфицирования людей, а также большего числа пациентов со сложным течением болезни.

По мнению главы Минздрава Максима Степанова, новые штаммы втрое заразней и опасней предыдущих. Они поражают не только легкие, но и почки, печень и центральную нервную систему.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Исследование, Смертность, Ученые, Угроза, Коронавирус, Заразность, бразильский штамм.
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