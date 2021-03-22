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Ученые выявили опасные мутации "британского" штамма коронавируса в Украине

Ученые выявили опасные мутации "британского" штамма коронавируса в Украине
15:36 Сегодня Телеграф

Ученые в Украине обнаружили новые, опасной мутации "британского" штамма коронавируса.

Об этом сообщает Институт молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) на своей странице в соцсети Facebook в понедельник, 22 марта.

"Проведя секвенирование 17 образцов, отобранных у больных из Ивано-Франковска, и двух - из Киева, ученые ИМБГ обнаружили во всех образцах новые мутации "британского" штамма коронавируса", - говорится в сообщении.

По словам ученых, модифицированный "британец" отличается от предшественника, впервые обнаруженного в Великобритании осенью 2020 года, критическими изменениями в участках вируса, отвечающих за скорость размножения вируса в клетке и реактивность иммунной системы человека.

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Образцы для исследования были отобраны на Прикарпатье, когда в регионе началась резкая вспышка заболевания.

"Очевидно, именно комбинация модифицированных штаммов "британца" вызвала нынешнюю волну эпидемии и является объяснением все более частого выявления случаев повторного инфицирования людей", - говорится в информации.

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Кроме того, добавляют ученые, этим объясняется и то, что украинские врачи фиксируют труднее протекания коронавирусной болезни у людей.

"Можно говорить об очень опасной тенденции замены предыдущих штаммов коронавируса, которые циркулировали в Украине осенью-зимой и какими украинцы уже переболели, на новые, мутированные штаммы "британца", - подчеркивает директор ИМБГ, академик Михаил Тукало.

Полученные учеными ИМБГ данные уже зарегистрированы в международной базе GISAID.

"Представители ВОЗ (посетившие институт – ред.) согласились с выводами ученых ИМБГ по новой волне заболеваемости, вызванной новым для Украины штаммом коронавируса и характеризирующимся более тяжелыми клиническими проявлениями. И предупредили о появлении других, более опасных штаммов, которые начали фиксировать в других странах Европы", - говорится в сообщении.

В понедельник, 22 марта, список "красных" регионов в Украине расширился до 8.

Как сообщал "Телеграф", за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 7893 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Общее же количество летальных исходов с начала пандемии превысило 30 тысяч.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

Ученые, Мутация, Британский, Коронавирус, Штамм, Осложнения, Covid-19, ИМБГ, Михаил Тукало.
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