Жилье на первичке подорожало почти везде: эксперты указали на причину

Жилье в новостройках растет в цене из-за роста стоимости стройматериалов

Почти во всех регионах Украины заметно выросли цены на недвижимость – особенно если считать в валюте. Больше всего это заметно на примере новостроек.

К такому выводу пришли специалисты сервиса Лун (предназначенный для поиска украинских новостроек). При этом они отметили, что больше всего цены на квадратные метры подскочили в Кировоградской (18%) и Хмельницкой (16%) областях.

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По данным экспертов, в региональном разрезе квадратные метры заметно подорожали еще и в Сумской (13%), Черниговской (13%), Тернопольской (13%), Житомирской (12%), Волынской (11%) и Ровенской (12%) областях.

В Киеве стоимость квадратного метра в новостройке выросла на 4,4% — сейчас метр жилья стоит 41,6 тысячи гривен. Вблизи Киева жилье подорожало примерно на 12,2% – придется отдать до 22,5 тысячи гривен за 1 кв. м.

Кроме столицы, первичный рынок жилья также подорожал в Ивано-Франковской (9%), Львовской (9%), Закарпатской (8%), Черновицкой (7%).

Как отметил эксперт по недвижимости Денис Судилковский, рост цен на жилье в новостройках напрямую связан с повышением стоимости стройматериалов. При этом эксперт добавил, что рынок новостроек – это один из ключевых индикаторов для расчета темпов обновления экономики, а скорость его развития сейчас зависит от инвесторов.

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Цены на жилье в регионах

В Тернополе стоимость квартир стартует от 511 тысяч гривен, в Киеве – от 418 тысяч гривен.

В новостройках Хмельницкого цены начинаются с 509 тысяч гривен, в Кропивницком – от 575 тысяч гривен.

В Винницкой области приобрести жилье можно от 590 тысяч гривен. В Черновцах чуть дешевле – от 455 тысяч гривен, в Ивано-Франковской области цены стартуют от 630 тысяч гривен.

Самые доступные квартиры во Львовской области можно купить за 468 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине скоро может произойти существенное падение цен на недвижимость, однако во многом это будет зависеть от того, как обстоят дела с безопасностью в той или иной области.