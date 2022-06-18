В Украине запретили менять прописку: что делать покупателям квартир

Спорные моменты стоит прописать в договоре

После начала российского вторжения в Украину рынок недвижимости "остановился", а количество сделок, которые там заключаются даже в настоящее время невелико. Проблем также добавляет запрет на изменение места прописки, что не позволяет покупателю "выселить" из квартиры ее бывшего владельца.

Как рассказал в комментарии НВ директор АН Брок-Риелти Дмитрий Корчев, запрет на изменение места прописки украинцев связан с необходимостью контролировать перемещение военнообязанных.

Директор АН Левый Берег Оксана Суслова добавила, что еще больше проблем может возникнуть в случае, когда совладельцем жилья числится несовершеннолетний гражданин Украины. В таком случае для решения вопроса выписки необходимо привлекать попечительный совет, что делает невозможной продажу такого объекта недвижимости в условиях военного времени.

Идеальным вариантом для покупки сейчас является жилье, где никто не прописан, говорит президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита. Однако, он отмечает, что таких предложений на рынке мало, так что подавляющее большинство покупателей столкнутся с ситуацией, когда в квартире кто-то прописан.

Отвечая на вопрос, что же делать в таком случае покупателю, Пита отметил, что сейчас в договоре покупки-продажи прописывается пункт, что бывший владелец обязуется выписаться из жилья как только это позволит ситуация. До этого момента покупатель удерживает определенную сумму денег (от 500 до 3 тысяч долларов), которую передает продавцу после того, как тот сменит место прописки.

Как сообщалось ранее, в Украине застройщики снова начали продавать жилье в новостройках, однако участники рынка считают, что это не более, чем хороший маркетинговый ход.