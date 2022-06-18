В Україні заборонили міняти прописку: що робити покупцям квартир

Спірні моменти варто прописати у договорі

Після початку російського вторгнення в Україну ринок нерухомості "зупинився", а кількість угод, які там укладаються навіть нині невелика. Проблем також додає заборона зміну місця прописки, що не дозволяє покупцеві "виселити" з квартири її колишнього власника.

Як розповів у коментарі НВ директор АН Брок-Ріелті Дмитро Корчев, заборона зміну місця прописки українців пов’язана з необхідністю контролювати переміщення військовозобов’язаних.

Директор АН Лівий Берег Оксана Суслова додала, що ще більше проблем може виникнути у разі, коли співвласником житла є неповнолітній громадянин України. У такому разі для вирішення питання виписки необхідно залучати опікунську раду, що унеможливлює продаж такого об’єкта нерухомості в умовах воєнного часу.

Ідеальним варіантом для покупки зараз є житло, де ніхто не прописаний, каже президент Асоціації спеціалістів з нерухомості Юрій Піта. Проте, він зазначає, що таких пропозицій на ринку мало, тому переважна більшість покупців зіштовхнуться із ситуацією, коли у квартирі хтось прописаний.

Відповідаючи на запитання, що ж робити в такому разі покупцеві, Піта зазначив, що зараз у договорі купівлі-продажу прописується пункт, що колишній власник зобов’язується виписатися з житла, як тільки це дозволить ситуація. До цього моменту покупець утримує певну суму (від 500 до 3 тисяч доларів), яку передає продавцю після того, як той змінить місце прописки.

Як повідомлялося раніше, в Україні забудовники знову почали продавати житло в новобудовах, проте учасники ринку вважають, що це не більше ніж хороший маркетинговий хід.