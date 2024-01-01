В Украине внесли изменения в программу ипотеки "єОселя": что нового

Программу сделали более доступной и гибкой

В Украине внесли изменения в программу льготного ипотечного кредитования жилья по программе "єОселя". Теперь она распространяется на дополнительные категории населения и недвижимости.

Как информирует пресс-служба Министерства реинтеграции, теперь программа будет распространяться на ветеранов, людей, получивших инвалидность вследствие боевых действий, членов их семей, а также семей погибших.

Отмечается, что если ранее эта программа предусматривала приобретение квартиры в доме не старше 3 лет, то теперь его граничный возраст сдвинули до 10 лет, если он находится в Киеве или любом другом областном центре. Что касается всех остальных городов, то там ограничение по дате эксплуатации и вовсе убрали.

Кроме того, отмечается, что покупать теперь можно не только квартиры, но и таунхаусы или частные дома, но не старше 3 лет после введения в эксплуатацию.

Как известно, до внесения изменений по программе "єОселя" купить квартиру могли военнослужащие по контракту, медработники, педагоги и научные работники. Программа работает с октября 2022 года и за это время около 6 тысяч семей смогли приобрести с ее помощью жилье на общую сумму в более 9 миллиардов гривен.

Как сообщалось ранее, в Минфине опровергли слухи о том, что в Украине планируют вводить налог на поступление денег на карту физического лица.