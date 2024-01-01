В Україні внесли зміни до програми іпотеки "єОселя": що нового

Програму зробили більш доступною та гнучкою

В Україні внесли зміни до програми пільгового іпотечного кредитування житла за програмою "Оселя". Наразі вона поширюється на додаткові категорії населення та нерухомості.

Як інформує пресслужба Міністерства реінтеграції, наразі програма поширюватиметься на ветеранів, людей, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій, членів їхніх сімей та сімей загиблих.

Зазначається, що якщо раніше ця програма передбачала придбання квартири у будинку не старше 3 років, то тепер його граничний вік зрушили до 10 років, якщо він знаходиться у Києві чи будь-якому іншому обласному центрі. Що стосується решти міст, то там обмеження за датою експлуатації взагалі прибрали.

Крім того, наголошується, що купувати тепер можна не лише квартири, а й таунхауси чи приватні будинки, але не старше 3 років після введення в експлуатацію.

Як відомо, до внесення змін за програмою "єОселя" купити квартиру могли військовослужбовці за контрактом, медпрацівники, освітяни та науковці. Програма працює з жовтня 2022 року і за цей час близько 6 тисяч сімей змогли придбати за її допомогою житло на загальну суму понад 9 мільярдів гривень.

Як повідомлялося раніше, у Мінфіні спростували чутки про те, що в Україні планують запроваджувати податок на надходження грошей на картку фізичної особи.