Укр

20-летнюю девушку на свидании загрызли бродячие псы

Автор
И. Гамчук
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Автор
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20-летнюю девушку на свидании загрызли бродячие псы Новость обновлена 30 августа 2021, 12:31
Бродячие псы загрызли итальянку

Парню погибшей девушки удалось сбежать

В муниципалитете Сатриано, Италия, в четверг, 26 августа, 20-летнюю студентку в лесу растерзали бродячие собаки — девушке не удалось выжить.

Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщает "Mirror".

В тот день Симона Кавалларо была на пикнике со своим парнем и группой друзей. После этого она пошла с молодым человеком прогуляться по лесу, как на них напала стая бездомных псов. 

Парень девушки смог сбежать, а вот саму студентку собаки разорвали в мелкие клочья. В СМИ пишут, что псы растерзали все части тела погибшей. 

Ее бойфренд, имя которого не говорят, спрятался в заброшенный дом и позвонил в местные службы помощи.

Когда на место трагедии прибыли медики, то Симона была еще жива, хотя ее тело было полностью покрыто укусами собак.

Студентку доставили в местную больницу, но незадолго после прибытия в лечебное учреждение пострадавшая умерла.

На данный момент местные службы занимаются выловом искусавших девушку собак, а следователи выясняют детали смерти.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Черкассах 6-летнего мальчика нашли во дворе своих бабушки и дедушки с тяжелыми физическими травмами — ребенок был без нижней губы, ушей и части полового органа. Бабушка пострадавшего заявила, что он просто упал с кучи кирпича. Позже стало известно, что те люди жили в ужасных условиях и удерживали в дом много собак, из-за которых часто возникали конфликты с соседями. Вероятнее всего, именно собаки погрызли ребенка.

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