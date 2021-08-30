20-річну дівчину на побаченні загризли бродячі пси

Хлопцеві загиблої дівчини вдалося втекти

У муніципалітеті Сатріано, Італія, в четвер, 26 серпня, 20-річну студентку в лісі розтерзали бродячі собаки — дівчині не вдалося вижити.

Про це в неділю, 29 серпня, повідомляє "Mirror".

В той день Симона Кавалларо була на пікніку зі своїм хлопцем і групою друзів. Після цього вона пішла з хлопцем прогулятися по лісі, як на них напала зграя бездомних псів.

Хлопець дівчини зміг втекти, а ось саму студентку собаки розірвали на дрібні клаптики. У ЗМІ пишуть, що пси розтерзали всі частини тіла загиблої.

Її бойфренд, ім’я якого не говорять, сховався в покинутий будинок і подзвонив у місцеві служби допомоги.

Коли на місце трагедії прибули медики, то Симона була ще жива, хоча її тіло було повністю покрито укусами собак.

Студентку доставили в місцеву лікарню, але незадовго після прибуття в лікувальний заклад потерпіла померла.

На цей момент місцеві служби займаються виловом собак, які покусали дівчину, а слідчі з’ясовують деталі смерті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Черкасах 6-річного хлопчика знайшли у дворі своїх бабусі та дідуся з важкими фізичними травмами — дитина була без нижньої губи, вух і частини статевого органу. Бабуся потерпілого заявила, що він просто впав з купи цегли. Пізніше стало відомо, що ті люди жили в жахливих умовах і утримували в будинку багато собак, через які часто виникали конфлікти з сусідами. Найімовірніше, саме собаки погризли дитину.