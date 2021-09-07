Укр

В Польше разбился автобус с украинскими туристами: один из водителей сбежал

Автор
Е. Волкова
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Польские копы ищут беглеца - второго участника аварии с туристическим автобусом Новость обновлена 07 сентября 2021, 14:10
Польские копы ищут беглеца - второго участника аварии с туристическим автобусом

В результате ДТП в Польше пострадало 8 человек, 7 из них — украинские туристы

В ночь на 7 сентября возле польского города Люблин в аварию попал автобус с туристами из Украины. 

Об этом сообщает Генеральное консульство нашей страны в Люблине и польские СМИ.

Известно, что ДТП произошло около 4:00 утра: автобус с украинцами врезался в прицеп грузовика, водитель которого сбежал с места происшествия. Подоспевшие на место медики увезли в 4 госпиталя 8 человек — водителя автобуса и семерых украинцев, которые прибыли в Польшу с туристической целью.

В консульстве говорят, что угроз для жизни наших сограждан нет, а их состояние оценивают как средней тяжести. 

Тем временем польские полицейские расследуют факт аварии с иностранцами и разыскивают грузовик, водитель которого скрылся с места ДТП.

Отметим, что в этот день произошли и две другие аварии с участием пассажирских автобусов, но только в Киеве и области. Так, по неизвестной причине водитель одесской маршрутки довез людей до Киева, но не справился с управлением и влетел в столб в районе станции метро "Лыбидская". Пострадавших с выпитыми зубами и травмами лица увезла скорая.

Второе ДТП этого дня оказалось массовым: близ Переяслава столкнулись фура, два автобуса и легковушка, в результате чего пострадали люди, а движение по трассе в обе стороны оказалось осложнено.

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