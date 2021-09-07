У Польщі розбився автобус з українськими туристами: один з водіїв втік

В результаті ДТП в Польщі постраждало 8 осіб, 7 з них — українські туристи

У ніч на 7 вересня біля польського міста Люблін в аварію потрапив автобус з туристами з України.

Про це повідомляє Генеральне консульство нашої країни в Любліні та польські ЗМІ.

Відомо, що ДТП сталося близько 4:00 ранку: автобус з українцями врізався в причіп вантажівки, водій якого втік з місця події. Медики відвезли в 4 шпиталі 8 осіб — водія автобуса і сімох українців, які прибули до Польщі з туристичною метою.

У консульстві кажуть, що загроз для життя наших співгромадян немає, а їх стан оцінюють як середньої тяжкості.

Тим часом польські поліцейські розслідують факт аварії з іноземцями і розшукують вантажівку, водій якої втік з місця ДТП.

Відзначимо, що в цей день відбулися і дві інші аварії за участю пасажирських автобусів, але в Києві й області. Так, з невідомої причини водій одеської маршрутки довіз людей до Києва, але не впорався з керуванням і влетів в стовп в районі станції метро "Либідська". Постраждалих з випитим зубами і травмами обличчя відвезла швидка.

Друге ДТП цього дня виявилося масовим: поблизу Переяслава зіткнулися фура, два автобуси і легковик, в результаті чого постраждали люди, а рух по трасі в обидві сторони ускладнився.