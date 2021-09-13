"Недоглядел": в Великобритании 9-летняя дочь отца-одиночки занималась сексом, смотрела порно и оставалась с педофилом

В возрасте от 8 до 15 лет девочка имела 5 половых партнеров.

В английском графстве Глостершир 64-летний отец двоих детей после смерти жены позволял своей 9-летней дочери заниматься сексом и смотреть порнофильмы. Кроме того, он оставлял ее на мужчину, которого подозревали в педофилии.

Об этом в субботу, 11 сентября, сообщает "Mirror".

Отец ребенка не препятствовал ее интимным отношениям, поэтому девочка имела девять половых актов в возрасте с 8 до 15 лет с пятью различными мальчиками ее возраста и постарше.

Кроме того, отец часто смотрел порно на телефоне при детях и позволял это делать своей дочери, которая имела доступ к семейному iPad.

Также мужчина целых два месяца оставлял девочку на педофила который жил неподалеку, хотя и знал, что он может совращать малолетних.

Во время разговора с социальным работником школы ребенок рассказал, что в их доме холодно и нечего есть. После того девочку с братом отдали в приемную семью.

О сексуальных отношениях малолетней тогда никто не знал, однако один из мальчиков, который трижды имел с ней половой акт, рассказал обо всем своему отцу, который обратился с сообщением в школу и соцслужбу.

После этого правоохранители арестовали отца ребенка за пренебрежение своих обязанностей и жестокое обращение с малолетней, которая начала вести половую жизнь еще в возрасте 9 лет 2016-2017 гг. Он получил условное заключение сроком два года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в июле на пляже в Харькове 39-летний педофил приставал к 8-летней девочке среди бела дня.

Напоминаем, что в конце августа на Полтавщине задержали педофила, который насиловал шестилетнего мальчика и снимал с ним порно.