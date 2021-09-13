"Недогледів": у Великобританії 9-річна донька батька-одинака займалась сексом, дивилась порно і залишалась з педофілом

У віці від 8 до 15 років дівчинка мала 5 статевих партнерів.

В англійському графстві Глостершир 64-річний батько двох дітей після смерті дружини дозволяв своїй 9-річній дочці займатися сексом і дивитися порнофільми. Окрім того, він залишав її на чоловіка, якого підозрювали у педофілії.

Про це в суботу, 11 вересня, повідомляє "Mirror".

Батько дитини не перешкоджав її інтимним стосункам, тому дівчинка мала девʼять статевих актів у віці з 8 до 15 років з пʼятьма різними хлопчиками її віку і трохи старшими.

Окрім того, батько часто переглядав порно на своєму телефоні при дітях і дозволяв це робити своїй доньці, котра мала доступ до сімейного iPad.

Також чоловік цілих два місяці залишав дівчинку на педофіла який жив неподалік, хоч і знав, що він може домагатися малолітніх.

Під час розмови із соціальним працівником школи дитина розповіла, що в їхньому будинку холодно і немає що їсти. Після того дівчинку з братом віддали до прийомної родини.

Про сексуальні відносини малолітньої тоді ніхто не знав, проте один із хлопчиків, який тричі мав з нею статевий акт, розповів про все своєму батьку, котрий звернувся з повідомленням у школу та соцслужбу.

Після цього правоохоронці заарештували батька дитини за нехтування своїх обовʼязків та жорстоке поводження з малолітньою, котра почала вести статеве життя ще у віці 9 років 2016-2017 рр. Він отримав умовне увʼязнення терміном два роки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в липні на пляжі у Харкові 39-річний педофіл приставав до 8-річної дівчинки серед білого дня.

Нагадуємо, що наприкінці серпня на Полтавщині затримали педофіла, який ґвалтував шестирічного хлопчика і знімав з ним порно.