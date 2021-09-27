Новоизбранный парламент Исландии отличился уникальным достижением: что произошло на выборах

До пересчета голосов в Исландии говорили, что они стали первыми в Европе, где более 50% мест в парламенте забрали женщины

В Исландии 25 сентября состоялись выборы в парламент, по результатам которых в Альтинг прошло почти равное количество женщин и мужчин. До этого в Исландии считали, что они стали первой в Европе страной, где большинство мест в парламенте забрали женщины, однако пересчет голосов внес свои коррективы.

Об этом в понедельник, 27 сентября, сообщает BBC.

Некоторое время в Исландии говорили, что они вошли в историю как первая в Европе страна, где большинство мест в парламенте (52%) забрали женщины. Однако, после пересчета голосов выяснилось, что женщины получили 47,6% голосов (30 из 63 мест в Альтинга).

При этом такой процент — 47,6 — все равно можно назвать уникальным. Такой же уровень поддержки женщины получили только в парламенте Швеции — 47%. Ни одна из европейских стран за все время не преодолела 50-процентный порог.

Как отмечает Межпарламентский союз, в мире есть только три страны — Руанда, Куба и Никарагуа — где женщин в парламенте больше, чем мужчин. А в Мексике и ОАЭ распределение 50/50.

Добавим, что Исландия долгое время считалась лидером в области гендерного равенства и 12-й год подряд была признана равноправной страной в мире в отчете Всемирного экономического форума, опубликованном в марте 2021 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после захвата талибами Афганистана из страны бежали преимущественно мужчины, потому что женщинам было труднее попасть в аэропорт через посты боевиков.

Кроме того, Талибан отменил министерство прав женщин, а вместо него вернули "полицию нравов".

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