Новообраний парламент Ісландії відзначився унікальним досягненням: що сталося на виборах

До перерахунку голосів у Ісландії говорили, що вони стали першими у Європі, де понад 50% місць у парламенті забрали жінки

У Ісландії 25 вересня відбулися вибори до парламенту, за результатами яких у Альтинг пройшла майже рівна кількість жінок та чоловіків. До цього у Ісландії вважали, що вони стали першою у Європі країною, де більшість місць у парламенті забрали жінки, однак перерахунок голосів вніс свої корективи.

Про це у понеділок, 27 вересня, повідомляє BBC.

Якийсь час у Ісландії говорили, що вони увійшли в історію як перша у Європі країна, де більшість місць у парламенті (52%) забрали жінки. Однак, після перерахунку голосів зʼясувалося, що жінки отримали 47,6% голосів (30 з 63 місць у Альтингу).

При цьому такий відсоток — 47,6 — всеодно можна назвати унікальним. Такий же рівень підтримки жінки отримали лише у парламенті Швеції — 47%. Жодна з європейських країн за увесь час не подолала 50-відсотковий поріг.

Як зазначає Міжпарламентський союз, у світі є лише три країни — Руанда, Куба і Нікарагуа – де жінок у парламенті більше, ніж чоловіків. А у Мексиці та ОАЕ розподіл 50/50.

Додамо, що Ісландія тривалий час вважалася лідером в області гендерної рівності та 12-й рік поспіль була визнана рівноправною країною в світі у звіті Всесвітнього економічного форуму, опублікованому у березні 2021 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після захоплення талібами Афганістану з країни втікали переважно чоловіки, тому що жінкам було значно важче потрапити до аеропорту через пости бойовиків.

Крім того, Талібан скасував міністерство прав жінок, а замість нього повернули "поліцію моралі".

Також ми писали, як змінилося життя жінок у Афганістані за останні 20 років і що буде далі після захоплення влади талібами.