Пробиватися через хаос і перелазити паркани: чому так мало жінок намагалося втекти з Афганістану

Жінки Афганістану хотіли втекти із країни, але для цього був ряд перешкод.

Під час втечі людей із Кабулу на військовому літаку США, після того, як бойовики "Талібан" захопили владу в Афганістані, там були переважно чоловіки. Але це не означає, що жінки не хотіли втекти із країни. Річ в тім, що їм було б складніше дібратися по аеропорту повз пости талібів, котрі неоднозначно ставляться до жіночої статі.

Про це у вівторок, 17 серпня, написав Сергій Сидоренко на сторінці в Faсebook.

Він розповів, чому жінки змушені були залишатися в Афганістані, поки чоловіки втікали:

"У ФБ купа обурень та здивувань тим, що на фотках з аеропорту Кабула та з "салону" транспортного літака, заповненого біженцями, майже немає жінок, а основна маса — молоді чоловіки. Це так.

Але дивують висновки, які дехто робить. Типу це, мовляв, свідчить, що жінки не дуже й прагнули звалити, чи що перевагу при посадці віддавали чоловікам, абощо.Та ні!

Просто подумайте, що мала зробити пересічна афганська дівчина, ровесниця цих хлопців на фото, щоби дістатися літака.

1) доїхати з міста до аеропорту, з шансом що доведеться долати території, контрольовані талібами, які би сприйняли її появу на вулиці, ммм…. не дуже дружньо.

2) опинитися на зльотній смузі, а для цього — подолати паркан/охоронний периметр аеропорту, або ж фізично пробитися через натовп у хаосі терміналу (перше — реальніше). І перед тим — зважитися полізти через забор, розуміючи, що вдираєшся на режимний, по суті військовий обʼєкт.

3) вдертися у військовий літак через напіввідкриту рампу, бо туди ж ніхто не запрошував. Не тільки зважитися на цей крок (що теж непросто), а й фізично вдертися.

Пройти цей квести реально мали шанс передусім (а може й тільки) ті дівчата, хто подорожували з чоловіком. Це реальність, яка відсіює більшість на ще на етапі №1

І це не через те, що їх хтось обмежував жінок у посадці, і тим більше не через те, що жінки менше хотіли звалити з цього пекла.

Просто тамтешнє пекло має інші правила існування та власної безпеки. І їх не можна оцінювати за мірками життя у Києві. На щастя, у більшості з нас аналогічного досвіду немає".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в "Талібан" дозволили жінкам бути телеведучими.

Нагадуємо про заборони і правила шаріату: як буде жити Афганістан під владою "Талібану".

Також в мережі показали, як в захопленому Кабулі розважаються таліби.