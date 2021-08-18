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Пробиватися через хаос і перелазити паркани: чому так мало жінок намагалося втекти з Афганістану

Автор
С. Сидоренко
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Пробиватися через хаос і перелазити паркани: чому так мало жінок намагалося втекти з Афганістану Новина оновлена 18 серпня 2021, 08:43
Літак з жителями Афганістану

Жінки Афганістану хотіли втекти із країни, але для цього був ряд перешкод.

Під час втечі людей із Кабулу на військовому літаку США, після того, як бойовики "Талібан" захопили владу в Афганістані, там були переважно чоловіки. Але це не означає, що жінки не хотіли втекти із країни. Річ в тім, що їм було б складніше дібратися по аеропорту повз пости талібів, котрі неоднозначно ставляться до жіночої статі.

Про це у вівторок, 17 серпня, написав Сергій Сидоренко на сторінці в Faсebook.

Він розповів, чому жінки змушені були залишатися в Афганістані, поки чоловіки втікали:

"У ФБ купа обурень та здивувань тим, що на фотках з аеропорту Кабула та з "салону" транспортного літака, заповненого біженцями, майже немає жінок, а основна маса — молоді чоловіки. Це так.

Але дивують висновки, які дехто робить. Типу це, мовляв, свідчить, що жінки не дуже й прагнули звалити, чи що перевагу при посадці віддавали чоловікам, абощо.Та ні!

Просто подумайте, що мала зробити пересічна афганська дівчина, ровесниця цих хлопців на фото, щоби дістатися літака.

1) доїхати з міста до аеропорту, з шансом що доведеться долати території, контрольовані талібами, які би сприйняли її появу на вулиці, ммм…. не дуже дружньо.

2) опинитися на зльотній смузі, а для цього — подолати паркан/охоронний периметр аеропорту, або ж фізично пробитися через натовп у хаосі терміналу (перше — реальніше). І перед тим — зважитися полізти через забор, розуміючи, що вдираєшся на режимний, по суті військовий обʼєкт.

3) вдертися у військовий літак через напіввідкриту рампу, бо туди ж ніхто не запрошував. Не тільки зважитися на цей крок (що теж непросто), а й фізично вдертися.

Пройти цей квести реально мали шанс передусім (а може й тільки) ті дівчата, хто подорожували з чоловіком. Це реальність, яка відсіює більшість на ще на етапі №1

І це не через те, що їх хтось обмежував жінок у посадці, і тим більше не через те, що жінки менше хотіли звалити з цього пекла.

Просто тамтешнє пекло має інші правила існування та власної безпеки. І їх не можна оцінювати за мірками життя у Києві. На щастя, у більшості з нас аналогічного досвіду немає".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в "Талібан" дозволили жінкам бути телеведучими.

Нагадуємо про заборони і правила шаріату: як буде жити Афганістан під владою "Талібану".

Також в мережі показали, як в захопленому Кабулі розважаються таліби.

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