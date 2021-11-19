Общий локдаун и обязательная вакцинация: как с коронавирусом борются в Европе

Обязательные прививки от COVID в одной из стран ЕС хотят ввести с 1 февраля следующего года.

Австрия, которая уже отправила всех непривитых граждан на карантин, решилась на крайние меры — ввести для всех граждан обязательную вакцинацию.

Об этом сообщает Kurier.

При этом в стране вводят с 22 ноября общий локдаун. Он продлится 20 дней, сотрудникам рекомендовали перейти на "удаленку", но школы не закрыли. В некоторых регионах, в частности Верхней Австрии его срок продлили до 17 декабря.

Сообщается, что после 12 декабря локдаун для непривитых могут продолжить. Третья вакцинация пока не является обязательной, но уже входит в перечень рекомендаций.

Обязательными прививки от коронавируса станут с 1 февраля 2022 года, срок вызван особенностями внедрения с учетом всех требований законодательства. Исключение — только для людей с противопоказаниями.

В Австрии вакцинированы приблизительно 65% населения. Глава еврорегиона Тироль Гюнтер Платтер отметил, что за ближайшие три недели локдауна необходимо вакцинировать как можно больше людей.

Ранее "Телеграф" писал, что Австрия принимает без обязательного карантина туристов с полным курсом вакцинации от коронавируса или выздоровевших. Правила могут измениться в связи с локдауном.