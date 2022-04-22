Укр

Испания направила Украине боеприпасы и бронеавтомобили: подробности

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
Дата публикации
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Военный транспорт ВМС Испании "Изабель" Новость обновлена 22 апреля 2022, 04:04
Военный транспорт ВМС Испании "Изабель"

Испания направила Украине 200 тонн боеприпасов и других материалов для ВСУ

Страны мира продолжают оказывать помощь Украине в противодействии российскому вторжению и Испания, которая отправила в Польшу корабль с военной помощью для Вооруженных сил Украины, не является исключением.

Об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским Киеве в четверг, 21 апреля.

"Хочу объявить, что новый груз оружия поступает в Украину. Это испанский корабль "Изабель", отбывший сегодня из испанского порта в Польшу. 200 тонн боеприпасов и других материалов", – сказал испанский премьер.

По словам премьер-министра Испании, на борту "Изабель" несколько десятков грузовиков с военными материалами, а также 20 бронеавтомобилей.

"Это вдвое больше, чем мы когда-либо отправляли и чем предыдущий наш груз. Мы хотим, чтобы эта война закончилась победой Украины. И я верю, что мы должны бороться против безнаказанности, особенно – после того, как утром я посетил Бородянку. Эти зверства не должны остаться безнаказанными", – добавил он.

Санчес подчеркнул: "Мы будем помогать Украине, украинскому народу до тех пор, пока не достигнем своей цели. А это – свобода и мир для Украины".

Премьер Испании также отметил, что в последние недели его страна предоставляла гуманитарную помощь, медицинские и другие средства Украине.

"11 самолетов – 170 тонн военного оборудования и оружия мы уже предоставили, сделали взнос в европейский фонд €120 млн. Мы поддерживаем все санкции. Пакет гуманитарный – это €31 млн – самый большой взнос относительно одного государства в истории Испании", — рассказал Санчес.

Как сообщалось, в то время, как российские оккупанты уже потеряли в Украине более 3 тысяч единиц боевой техники, страны Запада поставляют Украине вооружение, в том числе тяжелую артиллерию.

Теги:
#Украина #Испания #Оружие #Война #Бронетранспортеры #ВСУ
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