Выступление понравилось не всем

Во Франции, где в воскресенье проходит второй тур президентских выборов, еще не закончили подсчет голосов, а ультраправый кандидат Марин Ле Пен уже признала свое поражение и спела "Марсельезу" выступая перед сторонниками. Ее выступление уже вызвало волну юмора в сети.

Так российский оппозиционный журналист Александр Невзоров, уже представил, как бы это выглядело в россии.

"Проиграла Марин красиво, с песнями. Узнав результаты выборов — стала голосить "Марсельезу". Трудно представить себе, к примеру Терешкову (депутат госдумы от "единой россии" Валентина Терешкова, — ред.), которая продув думские выборы затянет с трибуны "эй, ухнем", — написал он.

Пользователи сети же вспомнили о связях Ле Пен с россией и поинтересовались, почему она не спела гимн СССР.

Напомним, во время теледебатов Макрон заявил, что Франция должна поставить Украине оружие и принять беженцев, Ле Пен поддержала идею с беженцами, однако выступила против поставок оружия.

Кроме того, в своей предвыборной программе она обещала вывести Францию из НАТО, но не из ЕС.

Отдельно стоит отметить, что Ле Пен неоднократно называла Крым "российским", кроме того, она стала одним из первых политиков в Европе, которые признали аннексию полуострова.