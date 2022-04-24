Рус

Ле Пен визнала поразку на виборах у Франції та заспівала "Марсельєзу": у мережі жартують

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
347
Марін Ле Пен Новина оновлена 24 квітня 2022, 23:57
Марін Ле Пен

Виступ сподобався не всім

У Франції, де в неділю відбувається другий тур президентських виборів, ще не закінчили підрахунок голосів, а ультраправий кандидат Марін Ле Пен вже визнала свою поразку і заспівала "Марсельєзу", виступаючи перед прихильниками. Її виступ уже спричинив хвилю гумору в мережі.

Так російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров вже представив, як би це виглядало в росії.

"Програла Марін красиво, з піснями. Дізнавшись результати виборів — почала голосити "Марсельєзу". Важко уявити собі, наприклад Терешкову (депутат держдуми від "єдиної росії" Валентина Терешкова, — ред.), яка продувши думські вибори затягне з трибуни "Эй, ухнем", — написав він.

Користувачі мережі ж згадали зв’язки Ле Пен з росією і поцікавилися, чому вона не заспівала гімн СРСР.

Нагадаємо, під час теледебатів Макрон заявив, що Франція має поставити Україні зброю та прийняти біженців, Ле Пен підтримала ідею з біженцями, проте виступила проти постачання зброї.

Крім того, у своїй передвиборчій програмі вона обіцяла вивести Францію з НАТО, але не з ЄС.

Окремо варто зазначити, що Ле Пен неодноразово називала Крим "російським", крім того, вона стала одним із перших політиків у Європі, які визнали анексію півострова.

Теги:
#Франція #Марін Ле Пен #Олександр Невзоров
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц
Новини Європи
Зброя Україні, російський газ і війна НАТО з росією: 5 ключових тез з великого інтерв'ю Шольца
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц
Зброя Україні, російський газ і війна НАТО з росією: 5 ключових тез з великого інтерв'ю Шольца
Дата публікації
Категорія
Марін Ле Пен
Ле Пен визнала поразку на виборах у Франції та заспівала "Марсельєзу": у мережі жартують
Дата публікації
Категорія
Біженці
"Мамо, я помру?": мережу вразили історії біженців, які вирвалися з окупації
Дата публікації
Категорія
"Біженки" влаштували ганебне шоу в Данії
"Горілка, кетчуп та українські крихітки": біженки з України влаштували в Данії вечірку з танцями під російську музику
Дата публікації
Категорія
Україна потерпає від ворожих обстрілів
Війна - день 61: росіяни "тиснуть" на Донбасі, а в Україну надходить високотехнологічна зброя, яка змінить хід війни