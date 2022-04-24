Ле Пен визнала поразку на виборах у Франції та заспівала "Марсельєзу": у мережі жартують

Виступ сподобався не всім

У Франції, де в неділю відбувається другий тур президентських виборів, ще не закінчили підрахунок голосів, а ультраправий кандидат Марін Ле Пен вже визнала свою поразку і заспівала "Марсельєзу", виступаючи перед прихильниками. Її виступ уже спричинив хвилю гумору в мережі.

Так російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров вже представив, як би це виглядало в росії.

"Програла Марін красиво, з піснями. Дізнавшись результати виборів — почала голосити "Марсельєзу". Важко уявити собі, наприклад Терешкову (депутат держдуми від "єдиної росії" Валентина Терешкова, — ред.), яка продувши думські вибори затягне з трибуни "Эй, ухнем", — написав він.

Користувачі мережі ж згадали зв’язки Ле Пен з росією і поцікавилися, чому вона не заспівала гімн СРСР.

Нагадаємо, під час теледебатів Макрон заявив, що Франція має поставити Україні зброю та прийняти біженців, Ле Пен підтримала ідею з біженцями, проте виступила проти постачання зброї.

Крім того, у своїй передвиборчій програмі вона обіцяла вивести Францію з НАТО, але не з ЄС.

Окремо варто зазначити, що Ле Пен неодноразово називала Крим "російським", крім того, вона стала одним із перших політиків у Європі, які визнали анексію півострова.