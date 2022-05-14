Европейские дипломаты ожидают скорого введения эмбарго на российскую нефть - Reuters

В Евросоюзе намерены вскоре принять документ о введении эмбарго на нефть из рф

Европейский Союз пытается согласовать введение поэтапного эмбарго на российскую нефть, которое является частью шестого пакета санкций против россии из-за развязанной ею войны против Украины, и соглашение могут заключить до конца мая.

Об этом сообщает 13 мая агентство Reuters со ссылкой на ряд дипломатов ЕС высокого уровня.

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"Сделка будет", — сказал агентству высокопоставленный дипломат Евросоюза, отметив, что существует гибкость в предложенном переходе и уровнях инвестиций для стран, зависимых от российской нефти и которым нужно будет найти другие источники поставок.

Другой высокопоставленный европейский дипломат сказал, что такая договоренность может быть достигнута уже в понедельник, 16 мая, когда главы МИД стран ЕС встретятся в Брюсселе.

Еще один дипломат заявил, что есть вероятность достижения соглашения позже, но в течение следующей недели.

"Это будет решаться на самом высоком политическом уровне – между Будапештом и Брюсселем. Я оптимист", — сказал источник агентства.

Ранее украинский журналист Сергей Лямец пояснил важность нефтяного и газового эмбарго против рф в контексте войны в Украине.