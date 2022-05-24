В Венгрии объявили чрезвычайное положение из-за войны россии против Украины: подробности

В Венгрии сделали упрек в сторону санкционной политики ЕС

Во вторник, 24 мая, на 90-й день полномасштабного вторжения рф в Украину власти Венгрии объявили о чрезвычайном положении в стране.

Об этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в видеообращении на своей странице в Facebook.

Венгерское правительство, которое во вторник приняло присягу, начало работу немедленно и объявило о чрезвычайном положении в стране со среды, 25 мая. Орбан отметил, что санкции ЕС в отношении рф "привели к огромному экономическому потрясению и резкому росту цен".

"Мы не теряем ни минуты, потому что рядом идет война. Война, конца которой никто не видит. Эта война представляет постоянную угрозу Венгрии, ставит под угрозу нашу физическую безопасность, а также ставит под угрозу энергоснабжение и финансовую безопасность экономики и семей. Мы видим, что война и санкции Брюссела привели к огромному экономическому потрясению и резкому росту цен", — заявил премьер-министр Венгрии.

Орбан также добавил, что Венгрия должна оставаться в стороне от войны в Украине, а чрезвычайное положение поможет властям "немедленно отреагировать и защитить Венгрию и венгерские семьи всеми возможными средствами".

Напомним, президент Венгрии Каталина Новак на церемонии инаугурации озвучила позицию по Украине.

Ранее сообщалось, что власти Венгрии обиделись на слова украинского чиновника.